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Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США Президент США Джозеф Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нехватки энергогенерующих мощностей.
Другие страны
6 июня 2022 г. 21:30
Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США

Президент США Джозеф Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нехватки энергогенерующих мощностей.

Как передает Report со ссылкой на сайт Белого дома, есть несколько факторов, которые угрожают способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии. Эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата.

В частности, в некоторых частях США страны засуха в сочетании с сильной жарой одновременно вызывают дефицит электроэнергии и рекордный спрос на нее. В результате Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с поставками электроэнергии.

Также в заявлении говорится, что США импортируют большую часть модулей для солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии, но в последнее время не могут поставлять их в достаточных количествах. Поэтому правительство работает с бизнесом для расширения внутренних мощностей по производству солнечной энергии.

"Поэтому я объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой нехватки достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - отметил Байден.

В соответствии с указом импорт солнечных модулей в США будет избавлен от пошлин сроком на один год.

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