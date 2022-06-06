Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США

Президент США Джозеф Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нехватки энергогенерующих мощностей.
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В частности, в некоторых частях США страны засуха в сочетании с сильной жарой одновременно вызывают дефицит электроэнергии и рекордный спрос на нее. В результате Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с поставками электроэнергии.
Также в заявлении говорится, что США импортируют большую часть модулей для солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии, но в последнее время не могут поставлять их в достаточных количествах. Поэтому правительство работает с бизнесом для расширения внутренних мощностей по производству солнечной энергии.
"Поэтому я объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой нехватки достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - отметил Байден.
В соответствии с указом импорт солнечных модулей в США будет избавлен от пошлин сроком на один год.