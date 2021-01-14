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Байден обвинил Трампа в подстрекательстве напавших на Капитолий

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве напавших на Капитолий Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в подстрекательстве американцев, напавших на Капитолий 6 января
Другие страны
14 января 2021 г. 07:35
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве напавших на Капитолий

Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в подстрекательстве американцев, напавших на Капитолий 6 января.

Как передает Report, по его словам, нападение было спланировано и координировалось. "Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп", — сказал Байден.

Ранее Трамп заявил, что его подлинные единомышленники не могут поддерживать политическое насилие и обижать своих сограждан. Кроме того, они не способны нападать на полицейских или проявлять неуважение к "великому американскому флагу". Трамп подчеркнул, что все виновные в беспорядках в Вашингтоне будут привлечены к ответственности.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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Версия на азербайджанском языке Bayden bildirib ki, Vaşinqtondakı qarışıqlıqları Tramp təşkil edib

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