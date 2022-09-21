Байден обвинил Россию в нарушении основных принципов устава ООН

Действия России являются существенным нарушением устава ООН.

Действия России являются существенным нарушением устава ООН.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом президент США Джо Байден заявил во время речи в Генассамблее ООН.

"Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы и безрассудным пренебрежением к обязанностям режима нераспространения",— заявил президент США.

18.08

Белый дом вносит срочные правки в речь президента США Джо Байдена, которую он должен произнести на Генассамблее ООН, в связи с заявлениями российского главы Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации.

"Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением", — сообщил корреспондент издания.