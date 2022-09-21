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Байден обвинил Россию в нарушении основных принципов устава ООН

Байден обвинил Россию в нарушении основных принципов устава ООН Действия России являются существенным нарушением устава ООН.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 19:33
Байден обвинил Россию в нарушении основных принципов устава ООН

Действия России являются существенным нарушением устава ООН.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом президент США Джо Байден заявил во время речи в Генассамблее ООН.

"Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы и безрассудным пренебрежением к обязанностям режима нераспространения",— заявил президент США.

18.08

Белый дом вносит срочные правки в речь президента США Джо Байдена, которую он должен произнести на Генассамблее ООН, в связи с заявлениями российского главы Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации.

"Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением", — сообщил корреспондент издания.

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