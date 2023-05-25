Байден обвинил Конгресс в росте насилия с огнестрельным оружием

После инцидента в Ювалде (стрельба, при которой погиб 21 человек - ред.) в нашей стране произошло более 650 массовых случаев насилия и более 40 тыс. смертей в результате применения огнестрельного оружия. Мы не можем положить конец этой эпидемии до тех по

После инцидента в Ювалде (стрельба, при которой погиб 21 человек - ред.) в нашей стране произошло более 650 массовых случаев насилия и более 40 тыс. смертей в результате применения огнестрельного оружия. Мы не можем положить конец этой эпидемии до тех пор, пока Конгресс не примет разумные законы о безопасности оружия, которые не будут допускать попадания боевого оружия на наши улицы и в опасные руки.

Как передает Report , об этом президент США Джо Байден написал на своей странице в Twitter.

По его словам, сегодня оружие остается "убийцей детей номер один в Америке".

"Мы приняли меры, но их недостаточно. Пришло время запретить огнестрельное оружие типа AR-15 и другое штурмовое оружие, а также магазины большой емкости. Конгресс должен действовать.

Прошел год с тех пор, как начальная школа Робба в Ювалде, штат Техас, превратилась в место очередной трагедии в Америке... Сегодня мы скорбим о 19 детях и двух педагогах, которых забрали у нас с применением огнестрельного оружия", - отметил Байден.

Напомним, что 24 мая 2022 года 18-летний Сальвадор Роландо Рамос, действовавший в одиночку, открыл огонь в начальной школе "Робб" города Ювалде, штат Техас, забаррикадировался в здании, а позже был убит сотрудниками правоохранительных органов. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что в результате нападения погиб 21 человек, в том числе 19 детей и двое взрослых.