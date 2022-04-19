Байден обсуждает с мировыми лидерами вопросы поддержки Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден начал видеоконференцию с другими мировыми лидерами.
Как сообщает Report, об этом пишет издание Bloomberg.
К видеоконференции присоединились канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Марио Драги, премьер Японии Кисида Фумио, президент Польши Анджей Дуда, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель.
В ходе видеоконференции поднят вопрос поддержки Украины.