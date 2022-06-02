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Байден обсудит со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО

Байден обсудит со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО Президент США Джозеф Байден обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к саммиту альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.
Другие страны
2 июня 2022 г. 03:19
Байден обсудит со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО

Президент США Джозеф Байден обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к саммиту альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.

Как передает Report, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Завтра президент встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Белом доме. Они обсудят подготовку к саммиту НАТО в Мадриде и силу нашего трансатлантического альянса", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Stoltenberqlə NATO sammitinə hazırlığı müzakirə edəcək

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