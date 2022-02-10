Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с главами ряда стран и организаций

Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонный разговор с главами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, Евросоюза и НАТО.

Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонный разговор с главами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, Евросоюза и НАТО.

Как передает Report, основной темой станет ситуация вокруг Украины.

Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.