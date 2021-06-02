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Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS

Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS Белый дом ожидает, что президент США Джо Байден обсудит в ходе предстоящего в июне саммита с российским лидером Владимиром Путиным тему недавней кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.
Другие страны
2 июня 2021 г. 21:28
Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS
Джо Байден и Владимир Путин

Белый дом ожидает, что президент США Джо Байден обсудит в ходе предстоящего в июне саммита с российским лидером Владимиром Путиным тему недавней кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее кибератака на JBS привела к закрытию заводов компании в США, Канаде и Австралии.

СМИ отмечают, что к нему может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.

Встреча Путина и Байдена запланирована в Женеве на 16 июня.

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