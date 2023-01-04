Байден обсудит с премьером Японии в Вашингтоне КНДР и Украину

Президент США Джо Байден намерен принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду 13 января, они, в частности, обсудят военные действия в Украине, а также ядерные и ракетные разработки КНДР.

Президент США Джо Байден намерен принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду 13 января, они, в частности, обсудят военные действия в Украине, а также ядерные и ракетные разработки КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден с нетерпением ждет того, чтобы принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Белом доме в пятницу, 13 января, в интересах еще большего углубления связей между нашими государствами, экономиками и народами", - отметила она. По словам Жан-Пьер, Байден и Кисида "в течение последнего года тесно взаимодействовали с целью модернизации альянса США и Японии, расширения сотрудничества на ключевых направлениях - от изменения климата до важнейших технологий, - в том числе в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, и поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". В заявлении указывается, что президент США и премьер Японии "будут наращивать эти усилия".

Как уточнила Жан-Пьер, Байден и Кисида "обсудят ряд региональных и международных вопросов, включая незаконные программы КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет", военные действия в Украине, а также "поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе". Байден "выразит полную поддержку недавно представленной стратегии национальной безопасности Японии, ее председательству в Группе семи, а также ее пребыванию в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена".

В документе подчеркивается, что президент США и премьер Японии на встрече "определят курс партнерства" двух стран "на предстоящий год".