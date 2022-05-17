Байден обсудит с премьером Швеции и президентом Финляндии заявки в НАТО

Президент США Джо Байден в четверг обсудит в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте желание стран вступить в НАТО.

Президент США Джо Байден в четверг обсудит в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте желание стран вступить в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции и европейскую безопасность, а также укрепление нашего близкого партнерства по многим глобальным проблемам и поддержке Украины", - говорится в распространенном сообщении Жан-Пьер.

В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.