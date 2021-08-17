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Байден обсудит с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане

Байден обсудит с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане "Президент США Джо Байден в ближайшие дни может обсудить ситуацию в Афганистане с другими мировыми лидерами".
Другие страны
17 августа 2021 г. 23:33
Байден обсудит с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане
Джо Байден

"Президент США Джо Байден в ближайшие дни может обсудить ситуацию в Афганистане с другими мировыми лидерами".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если будет полезно, чтобы президент снял трубку и позвонил мировому лидеру, он, конечно, сделает это, - сказала она. - Я ожидаю, что он сделает это в ближайшие дни".

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге, что Байден после захвата боевиками радикального движения "Талибан" Кабула "пока не говорил с другими мировыми лидерами". Салливан отметил, что он и другие сотрудники администрации США "регулярно поддерживают контакты" с иностранными коллегами и "намерены действовать так в ближайшие дни".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Əfqanıstandakı vəziyyəti dünya liderləri ilə müzakirə edəcək

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