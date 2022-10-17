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Байден обсудит с Конгрессом отношения с Саудовской Аравией

Байден обсудит с Конгрессом отношения с Саудовской Аравией Курс американского президента Джо Байдена на пересмотр отношений Вашингтона с Саудовской Аравией не будет поспешным, лидер США будет консультироваться с Конгрессом.
Другие страны
17 октября 2022 г. 02:37
Байден обсудит с Конгрессом отношения с Саудовской Аравией

Курс американского президента Джо Байдена на пересмотр отношений Вашингтона с Саудовской Аравией не будет поспешным, лидер США будет консультироваться с Конгрессом.

Как передает Report, об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, президент не будет действовать резко, он будет действовать методично, стратегически. Ему потребуется время для консультаций с Демократической и Республиканской партиями, чтобы у Конгресса была возможность ответить, и так, чтобы президент мог лично поговорить с конгрессменами и проработать варианты.

"Среди возможных вариантов действий могут быть изменения в помощи США королевству в сфере безопасности", - добавил Джейк Салливан.

Напомним, что 5 октября ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим.

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