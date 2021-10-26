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Байден обсудит на полях G20 в Риме ядерную проблему Ирана

Байден обсудит на полях G20 в Риме ядерную проблему Ирана Президент США Джозеф Байден намерен обсудить на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме в том числе ядерную программу Ирана.
Другие страны
26 октября 2021 г. 21:22
Байден обсудит на полях G20 в Риме ядерную проблему Ирана
Джо Байден

Президент США Джозеф Байден намерен обсудить на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме в том числе ядерную программу Ирана.

Как передает Report, об этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил во вторник на брифинге в Белом доме.

В Европу Байден отправится в четверг. "Сначала он поедет в Рим на G20, а потом - на климатическую конференцию COP-26 в Глазго. На полях саммита G20 у него будет возможность обсудить с рядом ключевых лидеров целый спектр важных вопросов, в числе которых устойчивость цепей поставок, цены на энергоносители, ядерная программа Ирана и многое другое", - сказал Салливан.

В пятницу Байден, помимо прочего, планирует провести встречи с Папой Римским Франциском, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

Саммит G20 состоится в Риме 30-31 октября.

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