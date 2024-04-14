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Байден обсудил удар Ирана по Израилю с королем Иордании

Байден обсудил удар Ирана по Израилю с королем Иордании Президент США Джо Байден обсудил нанесение Ираном удара по территории Израиля с королем Иордании Абдаллой II.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 23:42
Байден обсудил удар Ирана по Израилю с королем Иордании

Президент США Джо Байден обсудил нанесение Ираном удара по территории Израиля с королем Иордании Абдаллой II.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что Байден "осудил атаку со стороны Ирана, которая также представляла угрозу Иордании и ее населению". "Лидеры подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и будут поддерживать контакт в ближайшие дни", - отметили в Белом доме.

Президент США и король Иордании также затронули ситуацию в секторе Газа, подтвердив намерение добиваться увеличения объемов поставляемой в палестинский анклав гуманитарной помощи.

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Версия на азербайджанском языке Bayden İordaniya kralı ilə İranın İsrailə hücumunu müzakirə edib

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