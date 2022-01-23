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Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со своими помощниками

Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со своими помощниками Президент США Джозеф Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Ро
Другие страны
23 января 2022 г. 09:29
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со своими помощниками

Президент США Джозеф Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности", - говорится в заявлении.

В частности, Байдену доложили "о текущем состоянии российских военных операций", якобы проводимых "на границе с Украиной". Он обсудил с представителями администрации "прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности". "Президент Байден вновь заявил, что в случае, если Россия совершит дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты обеспечат быстрые и жесткие последствия для России вместе с нашими союзниками и партнерами", - отмечается в документе.

Непосредственно в резиденции присутствовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Остальные участники встречи подключились к ней по видеосвязи.

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Версия на азербайджанском языке Bayden köməkçiləri ilə Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib

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