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Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами четырех стран

Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами четырех стран Президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции, стороны призывают Иран не атаковать Израиль.
Другие страны
12 августа 2024 г. 22:27
Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами четырех стран

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции, стороны призывают Иран не атаковать Израиль.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Думаю, вы уже видели заявления наших израильских коллег об их опасениях - они считают все более вероятным нападение со стороны Ирана или его сторонников, возможно, в ближайшие дни. Я бы сказал вам, что мы разделяем эти опасения, и именно поэтому мы постоянно контактируем с нашими израильскими коллегами и другими коллегами в регионе. Именно поэтому президент Байден сегодня утром общался со своими коллегами из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Этот разговор состоялся в основном ради того, чтобы обсудить напряженность на Ближнем Востоке, все лидеры повторили то, что говорили раньше в плане подтверждения защиты Израиля и необходимости прекращения огня, возвращения заложников домой и подачи сильного сигнала о том, что мы не хотим видеть никакого роста насилия, любых атак со стороны Ирана или его сторонников", - сказал Кирби.

Стороны обсудили "предпринимаемые усилия по деэскалации напряженности и достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа". По словам официального представителя Белого дома, вашингтонская администрация "внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и за ростом напряженности там".

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Версия на азербайджанском языке Bayden dörd ölkənin liderilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

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