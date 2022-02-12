Байден обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине

Президент США Джозеф Байден в ходе видеозвонка обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине.

Президент США Джозеф Байден в ходе видеозвонка обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент провел закрытый видеозвонок с ключевыми союзниками и партнерами для координации нашего подхода по этому кризису. Участвовали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Польша, Румыния, генсек НАТО и председатель ЕС", - сказал Салливан.

"Мы достигли значительного уровня единства и прогресса от широкой стратегии до технических деталей", - добавил он.