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Байден обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине

Байден обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине Президент США Джозеф Байден в ходе видеозвонка обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 04:17
Байден обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине

Президент США Джозеф Байден в ходе видеозвонка обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент провел закрытый видеозвонок с ключевыми союзниками и партнерами для координации нашего подхода по этому кризису. Участвовали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Польша, Румыния, генсек НАТО и председатель ЕС", - сказал Салливан.

"Мы достигли значительного уровня единства и прогресса от широкой стратегии до технических деталей", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Aİ və NATO müttəfiqlərlə Ukrayna üzrə koordinasiyanı müzakirə edib

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