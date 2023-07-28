Байден обсудил с премьером Италии дальнейшую помощь Украине

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину.

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, среди других тем встречи - международная торговля и отношения стран G7 с Китаем.

"Наши отношения крепки. Они остаются твердыми, независимо от их политической окраски. Мы знаем, кто наши друзья в трудные времена", - заявила Мелони в ходе встречи с Байденом в Овальном кабинете.

После встречи Байден похвалил правительство Италии за твердую, по его словам, позицию касательно войны в Украине. Мелони сказала, что гордится тем, что Италия помогает защищать международное право.

Рим и Вашингтон подчеркнули, что эта поездка дает возможность подтвердить прочное партнерство между странами, в том числе выделение в будущем крупных пакетов военной и гуманитарной помощи Украине.

Мелони также использовала свою первую поездку в Вашингтон, чтобы встретиться со спикером Палаты представителей Республиканской партии Кевином Маккарти.