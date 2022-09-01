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Байден обсудил с премьером Ирака события в Багдаде

Байден обсудил с премьером Ирака события в Багдаде Президент США Джозеф Байден обсудил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми обострение ситуации в Багдаде и предложил ему свою помощь в деэскалации конфликта.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 05:14
Байден обсудил с премьером Ирака события в Багдаде

Президент США Джозеф Байден обсудил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми обострение ситуации в Багдаде и предложил ему свою помощь в деэскалации конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент и премьер-министр приветствовали восстановление порядка на улицах и призвали лидеров всех сил в Ираке участвовать в общенациональном диалоге", - отмечается в сообщении.

По словам пресс-службы, в ходе разговора Байден высоко оценил лидерство аль-Казыми и действия иракских сил безопасности во время обострения конфликта, а также выразил соболезнования семьям погибших в ходе столкновений. "Байден предложил оказать полную поддержку усилиям аль-Казыми по деэскалации напряженности в регионе путем диалога и дипломатии. Лидеры договорились оставаться на связи в ближайшие недели", - добавили в Белом дома.

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Версия на азербайджанском языке Bayden İraqın Baş nazirinə Bağdaddakı vəziyyətlə bağlı kömək təklif edib

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