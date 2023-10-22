О нас

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта Президент США Джо Байден обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.
Другие страны
22 октября 2023 г. 22:45
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

"Сегодня днем президент Байден провел телефонную беседу с Нетаньяху, в ходе которой обсуждались события в Израиле и секторе Газа", - отметили в Белом доме.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировали в воскресенье Байдена о ситуации вокруг палестино-израильского конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
22 октября 2023 г. 07:14
В Гондурасе при ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 15 ранены
В Гондурасе при ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 15 ранены
16 октября 2023 г. 08:56
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
16 октября 2023 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi