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Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иерусалиме

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иерусалиме Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором выразил надежду на скорейшую деэскалацию обстановки на Ближнем Востоке
Другие страны
13 мая 2021 г. 05:19
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иерусалиме
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором выразил надежду на скорейшую деэскалацию обстановки на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден разговаривал сегодня с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он осудил ракетные обстрелы ХАМАС и других террористических групп, в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву", - сказал Байден.

Отмечается, что американский лидер выразил свою непоколебимую поддержку безопасности Израиля и "законного права Израиля защищать себя и свой народ".

По его словам, Иерусалим имеет значение для верующих со всего мира и поэтому город должен оставаться мирным местом.

Кроме того, Байден проинформировал Нетаньяху о дипломатическом взаимодействии США по конфликту в регионе со странами Ближнего Востока, включая Египет, Иорданию и Катар, а также с палестинскими официальными лицами.

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Версия на английском языке Biden, Netanyahu discuss recent escalations in Israel

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