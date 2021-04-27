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Байден обсудил с Моди борьбу с коронавирусом

Байден обсудил с Моди борьбу с коронавирусом Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Индии перед лицом роста новых случаев коронавирусной инфекции.
Другие страны
27 апреля 2021 г. 00:33
Байден обсудил с Моди борьбу с коронавирусом

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Индии перед лицом роста новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США провел телефонный разговор с премьер-министром Индии, заверив, что США и Индия будут тесно работать в борьбе с COVID-19. Президент пообещал, что США будут неизменно поддерживать народ Индии, пострадавший от вспышки случаев инфекции, - отмечается в тексте. - Стороны выразили намерение и дальше работать по защите граждан двух стран и их здоровья".

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