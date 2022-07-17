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Байден обсудил с лидерами ближневосточных стран стабильность энергопоставок

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Другие страны
17 июля 2022 г. 09:11
Байден обсудил с лидерами ближневосточных стран стабильность энергопоставок

Президент США Джо Байден на встречах с руководителями ближневосточных стран во время турне по региону 13-16 июля обсуждал вопросы, касающиеся обеспечения стабильного предложения энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении по итогам поездки американского лидера, распространенном Белым домом в субботу.

Как отмечается в документе, Байден "говорил с лидерами стран Ближнего Востока о важности решения текущих проблем, касающихся энергетической нестабильности в мире". Кроме того, они обсуждали реагирование на рост стоимости энергоносителей "путем обеспечения стабильного предложения добывающими странами в 2022 и 2023 годах, в том числе при наращивании капиталовложений в перерабатывающие мощности".

"Президент Байден приветствовал недавнее объявление ОПЕК + о наращивании предложения (нефти) в июле и августе", - отмечается в заявлении. Как в нем уточняется, американский лидер "ожидает дополнительного наращивания предложения в течение ближайших месяцев в зависимости от положения на рынке и анализа, в том числе в свете рекордного уровня добычи в США", - говорится в документе.

В Белом доме заверили, что Байден также обсуждал с лидерами ближневосточных государств инвестиции в развитие чистой энергетики, устойчивой к изменению климата инфраструктуры, а также транспортных систем, при работе которых вредные выбросы выделяются в минимальных объемах. Они также говорили о налаживании производства аккумуляторов.

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