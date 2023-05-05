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Байден обсудил с главами Microsoft и Google связанные с ИИ риски

Байден обсудил с главами Microsoft и Google связанные с ИИ риски Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с руководителями ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в том числе Google и Microsoft, чтобы обсудить риски и меры безопасности, которые связаны с новой технологией.
Другие страны
5 мая 2023 г. 04:06
Байден обсудил с главами Microsoft и Google связанные с ИИ риски

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с руководителями ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в том числе Google и Microsoft, чтобы обсудить риски и меры безопасности, которые связаны с новой технологией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В двухчасовой встрече приняли участие Сундар Пичаи из Google, Сатья Наделла из Microsoft, Сэм Альтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic, а также вице-президент США Камала Харрис и представители администрации, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, министра торговли Джина Раймондо и других.

В Белом доме подчеркнули, что технология ИИ может улучшить жизнь, но также может вызвать проблемы с безопасностью, конфиденциальностью и гражданскими правами.

По словам представителей администрации Байдена, руководители цифровых гигантов несут юридическую ответственность за обеспечение безопасности своих продуктов искусственного интеллекта и что администрация открыта для продвижения новых правил и поддержки нового законодательства об искусственном интеллекте.

Байден также объявил об инвестициях Национального научного фонда в размере 140 млн долларов для запуска семи новых исследовательских институтов ИИ.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Microsoft və Google rəhbərləri ilə süni intellektin risklərini müzakirə edib

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