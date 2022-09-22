Байден обсудил с генсеком ООН ситуацию между РФ и Украиной и ее последствия

Президент США Джо Байден в Нью-Йорке на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил ситуацию между РФ и Украиной и ее последствия для международного сообщества.

Президент США Джо Байден в Нью-Йорке на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил ситуацию между РФ и Украиной и ее последствия для международного сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба Белого дома.

"Они подтвердили прочное партнерство между США и ООН. Они обсудили насущные проблемы, стоящие перед ООН, в том числе необоснованную войну России в Украине, которая явно представляет собой угрозу основным принципам Устава ООН, а также ее влияние на международное сообщество в целом", - сказано в сообщении. Байден также поблагодарил Гутерриша за его работу над инициативой по вывозу украинского зерна через Черное море.

Встреча проходила на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.