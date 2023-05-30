Байден обсудил с Эрдоганом вопрос об F-16 и вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос возможной покупки Анкарой американских F-16.

Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос возможной покупки Анкарой американских F-16.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, также главы государств коснулись темы вхождения Швеции в НАТО, против чего выступает Турция.

"Разговаривал с Эрдоганом и поздравил его. Он все еще хочет что-то проработать по F-16. Я сказал ему, что хотим иметь дело со Швецией, так что давайте это сделаем", - заявил Байден журналистам перед отъездом из Белого дома в Делавэр.

Американский президент добавил, что стороны свяжутся по этим вопросам позже.

"Мы собираемся поговорить об этом подробнее на следующей неделе", - отметил Байден.