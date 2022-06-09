Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине

Президент США Джозеф Байден обсудил по телефону с польским лидером Анджеем Дудой оказание помощи Украине и сотрудничество в сфере безопасности.

Президент США Джозеф Байден обсудил по телефону с польским лидером Анджеем Дудой оказание помощи Украине и сотрудничество в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Из документа следует, что лидеры "подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики". Они также "обсудили оказываемую поддержку народу и властям Украины" в свете проведения Россией военной операции. Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО".