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Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине

Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине Президент США Джозеф Байден обсудил по телефону с польским лидером Анджеем Дудой оказание помощи Украине и сотрудничество в сфере безопасности.
Другие страны
9 июня 2022 г. 01:47
Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине

Президент США Джозеф Байден обсудил по телефону с польским лидером Анджеем Дудой оказание помощи Украине и сотрудничество в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Из документа следует, что лидеры "подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики". Они также "обсудили оказываемую поддержку народу и властям Украины" в свете проведения Россией военной операции. Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Duda ilə Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

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