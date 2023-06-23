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Байден обсудил российско-украинскую войну с премьер-министром Индии

Байден обсудил российско-украинскую войну с премьер-министром Индии Президент США Джозеф Байден обсудил войну российско-украинскую войну во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Другие страны
23 июня 2023 г. 08:52
Байден обсудил российско-украинскую войну с премьер-министром Индии

Президент США Джозеф Байден обсудил войну российско-украинскую войну во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

"Во время встречи с премьер-министром Моди мы обсудили наши совместные усилия по смягчению гуманитарных трагедий, вызванных войной России в Украине, а также защиту основных принципов Устава ООН - суверенитета и территориальной целостности", - отметил Байден.

Он подчеркнул, что этим визитом Индия и США еще раз продемонстрировали, как они сотрудничают и добиваются прогресса во всех областях.

"Наш вывод прост: мы хотим, чтобы люди повсюду имели возможность жить достойно", - заметил Байден.

Напомним, что премьер-министр Индии посетил Вашингтон для проведения переговоров с президентом США.

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Версия на английском языке ФотоBiden, Modi discuss Russia’s war against Ukraine 
Версия на азербайджанском языке ФотоBayden Hindistanın Baş naziri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

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