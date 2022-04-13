Байден обсудил по телефону с Зеленским поддержку США Украины

Байден обсудил по телефону с Зеленским поддержку США УкраиныПрезидент США Джо Байден в среду обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским "продолжающуюся поддержку" Вашингтоном Киева.
"Президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы предоставить ему актуальную информацию о продолжающейся поддержке США Украины", - сказано в сообщении. Дополнительные подробности содержания разговора не приводятся.
Как сообщил украинский президент, он "продолжил постоянный диалог с президентом Байденом". "Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины", - написал Зеленский в Twitter.
"Договорились об ужесточении санкций", - указал украинский президент.
Отметим, что беседа длилась около часа.