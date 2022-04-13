Байден обсудил по телефону с Зеленским поддержку США Украины

Байден обсудил по телефону с Зеленским поддержку США УкраиныПрезидент США Джо Байден в среду обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским "продолжающуюся поддержку" Вашингтоном Киева.

Байден обсудил по телефону с Зеленским поддержку США УкраиныПрезидент США Джо Байден в среду обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским "продолжающуюся поддержку" Вашингтоном Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы предоставить ему актуальную информацию о продолжающейся поддержке США Украины", - сказано в сообщении. Дополнительные подробности содержания разговора не приводятся.

Как сообщил украинский президент, он "продолжил постоянный диалог с президентом Байденом". "Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины", - написал Зеленский в Twitter.

"Договорились об ужесточении санкций", - указал украинский президент.

Отметим, что беседа длилась около часа.