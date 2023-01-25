Байден обсудил дальнейшую помощь Киеву на встрече с лидерами демократов Конгресса США

Президент США Джо Байден и законодатели от Демократической партии обсудили во вторник вопросы оказания дополнительной помощи Украине.

Президент США Джо Байден и законодатели от Демократической партии обсудили во вторник вопросы оказания дополнительной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сам американский лидер перед встречей с членами обеих палат Конгресса в Белом доме.

"Мы обсудим нашу дальнейшую помощь Украине. Эта идея имеет поддержку со стороны обеих партий", - подчеркнул глава государства, напомнив, что в прошлом году демократы и республиканцы голосовали за соответствующие законопроекты. По словам президента, он также намерен обсудить со своими однопартийцами инфляцию, запрет на продажу штурмового оружия, ликвидацию последствий стихийных бедствий.

"Я не намерен позволять республиканцам разрушать нашу экономику, да и никто за этим столом, на мой взгляд, тоже", - добавил Байден. Во встрече с президентом приняли участие, в частности, лидер демократического большинства Сената Чак Шумер и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис.

По итогам встречи Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что президент и законодатели "согласились с важностью укрепления исторического экономического прогресса, достигнутого благодаря их общим достижениям за последние два года". "Участники встречи также подчеркнули важность продвижения интересов нашей национальной безопасности, например, продолжение оказания помощи Украине", - отмечается в документе. При этом не указывается, о каком объеме помощи идет речь.