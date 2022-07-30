О нас

Байден обратился к мусульманам по случаю наступления священного месяца

Байден обратился к мусульманам по случаю наступления священного месяца Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с обращением к мусульманам по случаю наступления нового года по исламскому календарю.
Другие страны
30 июля 2022 г. 03:22
Байден обратился к мусульманам по случаю наступления священного месяца

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с обращением к мусульманам по случаю наступления нового года по исламскому календарю.

Как сообщает Report, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте.

"Многие из наших мусульманских друзей и соседей отмечают исламский Новый год как возможность задуматься, поститься и молиться в память об исторических жертвах в священный месяц Мухаррам.

Вступая в новый год, давайте вернемся к ценностям справедливости, равенства и сострадания", - отметил Байден.

Напомним, что по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 30 июля.

По календарю Хиджры в этот день завершается 1443-й и начинается 1444-й год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Ədalət, bərabərlik və mərhəmətə qayıdaq” - Bayden Məhərrəm ayı ilə bağlı çağırış edib

Другие новости из категории

США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
30 июля 2022 г. 02:40
Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена
Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена
30 июля 2022 г. 01:49
В Испании подтвердили первый в стране случай смерти человека от оспы обезьян
В Испании подтвердили первый в стране случай смерти человека от оспы обезьян
30 июля 2022 г. 00:22
США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией
США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией
29 июля 2022 г. 21:45
Блинкен и Лавров провели телефонный разговор
Блинкен и Лавров провели телефонный разговор
29 июля 2022 г. 21:30
Индекс потребдоверия в США в июле вырос лучше прогноза
Индекс потребдоверия в США в июле вырос лучше прогноза
29 июля 2022 г. 20:59
Премьер Испании призвал чиновников отказаться от галстука
Премьер Испании призвал чиновников отказаться от галстука
29 июля 2022 г. 20:47
США и Япония создадут центр разработки чипов нового поколения
США и Япония создадут центр разработки чипов нового поколения
29 июля 2022 г. 20:35
МИД Литвы получил ноту России
МИД Литвы получил ноту России
29 июля 2022 г. 20:23
Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью
Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью
29 июля 2022 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi