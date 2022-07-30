Байден обратился к мусульманам по случаю наступления священного месяца

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с обращением к мусульманам по случаю наступления нового года по исламскому календарю.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с обращением к мусульманам по случаю наступления нового года по исламскому календарю.

Как сообщает Report, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте.

"Многие из наших мусульманских друзей и соседей отмечают исламский Новый год как возможность задуматься, поститься и молиться в память об исторических жертвах в священный месяц Мухаррам.

Вступая в новый год, давайте вернемся к ценностям справедливости, равенства и сострадания", - отметил Байден.

Напомним, что по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 30 июля.

По календарю Хиджры в этот день завершается 1443-й и начинается 1444-й год.