Байден обещал дополнительную помощь властям штатов из-за омикрон-штамма

Федеральное правительство США готово предоставить дополнительную поддержку властям штатов в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса.

Федеральное правительство США готово предоставить дополнительную поддержку властям штатов в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Джо Байден на встрече с губернаторами штатов по видеосвязи.

"Мы обсудили рост числа случаев заражения коронавирусом, особенно в свете праздников, - отметил американский лидер. - Как я заявил на прошлой неделе, "омикрон" является источником опасений, но не должен быть причиной для паники".

Байден подчеркнул, что текущая ситуация в США "иная, нежели в марте 2020 года, когда было начало пандемии". "Мы подготовлены, мы знаем, что нужно делать для спасения жизней, защиты людей, для продолжения работы школ и предприятий. Нам просто нужно не отвлекаться и продолжить совместную работу, - добавил он. - Мой посыл губернаторам очень простой - если вам что-то нужно, скажите. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас".

Президент США отметил, что ранее федеральные власти уже приняли ряд мер для ускорения распространения вакцины среди населения и для упрощения проведения тестов. "Но нам нужно действовать активнее, нам нужно действовать более эффективно. И мы это сделаем", - заверил американский лидер.

Байдену был задан вопрос о том, готов ли он поддержать сокращение срока карантина для людей, заразившихся ранее коронавирусом. "Я полагаюсь на моих помощников из числа медиков. Если он дают рекомендации, я им следую", - ответил он.