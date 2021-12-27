О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден обещал дополнительную помощь властям штатов из-за омикрон-штамма

Байден обещал дополнительную помощь властям штатов из-за омикрон-штамма Федеральное правительство США готово предоставить дополнительную поддержку властям штатов в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 23:31
Байден обещал дополнительную помощь властям штатов из-за омикрон-штамма
Джозеф Байден

Федеральное правительство США готово предоставить дополнительную поддержку властям штатов в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Джо Байден на встрече с губернаторами штатов по видеосвязи.

"Мы обсудили рост числа случаев заражения коронавирусом, особенно в свете праздников, - отметил американский лидер. - Как я заявил на прошлой неделе, "омикрон" является источником опасений, но не должен быть причиной для паники".

Байден подчеркнул, что текущая ситуация в США "иная, нежели в марте 2020 года, когда было начало пандемии". "Мы подготовлены, мы знаем, что нужно делать для спасения жизней, защиты людей, для продолжения работы школ и предприятий. Нам просто нужно не отвлекаться и продолжить совместную работу, - добавил он. - Мой посыл губернаторам очень простой - если вам что-то нужно, скажите. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас".

Президент США отметил, что ранее федеральные власти уже приняли ряд мер для ускорения распространения вакцины среди населения и для упрощения проведения тестов. "Но нам нужно действовать активнее, нам нужно действовать более эффективно. И мы это сделаем", - заверил американский лидер.

Байдену был задан вопрос о том, готов ли он поддержать сокращение срока карантина для людей, заразившихся ранее коронавирусом. "Я полагаюсь на моих помощников из числа медиков. Если он дают рекомендации, я им следую", - ответил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Канаду пришли морозы до 55 градусов
В Канаду пришли морозы до 55 градусов
27 декабря 2021 г. 22:14
В Беларуси обнародовали проект изменений в конституцию
В Беларуси обнародовали проект изменений в конституцию
27 декабря 2021 г. 21:07
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
27 декабря 2021 г. 20:58
Израиль ввел дополнительные ограничения на работу ТЦ из-за омикрон-штамма
Израиль ввел дополнительные ограничения на работу ТЦ из-за омикрон-штамма
27 декабря 2021 г. 18:54
На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID-19 реанимации заполнены почти на 100%
На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID-19 реанимации заполнены почти на 100%
27 декабря 2021 г. 16:53
В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцину от COVID-19
В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцину от COVID-19
27 декабря 2021 г. 16:27
В Китае начали дезинфекцию города Сиань из-за вспышки COVID-19
В Китае начали дезинфекцию города Сиань из-за вспышки COVID-19
27 декабря 2021 г. 14:34
Лавров: Переговоры России с США состоятся сразу после новогодних праздников 
Лавров: Переговоры России с США состоятся сразу после новогодних праздников 
27 декабря 2021 г. 13:50
Мевлют Чавушоглу: Имеются проблемы с приобретением истребителей F-35
Мевлют Чавушоглу: Имеются проблемы с приобретением истребителей F-35
27 декабря 2021 г. 12:45
В Банконге из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия
В Банконге из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия
27 декабря 2021 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi