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Байден: Объемы предложения нефти на мировом рынке позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Байден: Объемы предложения нефти на мировом рынке позволяют сокращать ее закупки у Ирана Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировом рынке по-прежнему позволяют безболезненно сокращать ее закупки у Ирана другими странами.
Другие страны
12 мая 2023 г. 05:44
Байден: Объемы предложения нефти на мировом рынке позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировом рынке по-прежнему позволяют безболезненно сокращать ее закупки у Ирана другими странами.

Как передает Report, об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США Джо Байденом и распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что американский лидер на основании предоставленной ему информации пришел к выводу, что "имеется существенное предложение нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана", позволяющее обеспечить "существенное сокращение" объемов закупок топлива у Тегерана "иностранными финансовыми институтами". Уточняется, что Байден пришел к такому выводу после "тщательного рассмотрения" предоставленных ему сведений о ситуации на нефтяных рынках.

Байден заявил, что "продолжит тщательно следить за этой ситуацией". Указанный меморандум направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Санкционный режим Вашингтона требует с 2012 года регулярного рассмотрения президентом вопроса о том, следует ли Соединенным Штатам и дальше добиваться полного отказа других стран от покупки иранской нефти или же можно сделать исключение ввиду положения на мировом энергетическом рынке. Предыдущее американское правительство во главе с Дональдом Трампом проводило политику, направленную на то, чтобы попытаться свести к нулю экспорт Ираном нефти и получение Тегераном за счет этого доходов в твердой валюте.

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Версия на азербайджанском языке Bayden İranın neft məhsullarının ixracını azaltmaq üçün yeni sənəd təqdim edib

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