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Байден: Объемы нефти на мировых рынках позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Байден: Объемы нефти на мировых рынках позволяют сокращать ее закупки у Ирана Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировых рынках по-прежнему позволяют значительно сокращать ее закупки у Ирана другими странами.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 08:06
Байден: Объемы нефти на мировых рынках позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировых рынках по-прежнему позволяют значительно сокращать ее закупки у Ирана другими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме за подписью президента США Джо Байдена.

Из документа следует, что американский лидер по результатам "тщательного изучения" предоставленной ему информации о положении дел в мировой экономике пришел к выводу, что на рынках "имеется достаточное предложение нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана". Это, как отмечается в документе, позволяет "существенно сокращать объемы" закупок топлива у Тегерана "иностранными финансовыми институтами".

Байден заявил, что "продолжит пристально следить за этой ситуацией". Меморандум направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Санкционный режим Вашингтона требует с 2012 года регулярного рассмотрения президентом вопроса о том, следует ли Соединенным Штатам и дальше добиваться полного отказа других стран от покупки иранской нефти или же можно сделать исключение ввиду положения на мировом энергетическом рынке. Предыдущее американское правительство во главе с Дональдом Трампом проводило политику, направленную на то, чтобы попытаться свести к нулю экспорт Ираном нефти и получение Тегераном за счет этого доходов в твердой валюте.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: Dünya bazarlarındakı neft həcmləri digər ölkələrə İrandan alışları azaltmağa imkan verir

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