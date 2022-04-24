Байден о войне в Украине: Киев все еще стоит, а Зеленский у власти

Президент США Джозеф Байден заявил, что ровно через два месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев до сих пор стоит, а демократически избранная власть продолжает работать.
Как передает Report, в своем сообщении в
"Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы и в дальнейшем будем поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли", - написал Байден.