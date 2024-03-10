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Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает

Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право защищать свою страну, но он должен делать больше, чтобы не допускать гибель людей в секторе Газа.
Другие страны
10 марта 2024 г. 05:11
Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право защищать свою страну, но он должен делать больше, чтобы не допускать гибель людей в секторе Газа.

Как передает Report, об этом в интервью MSNBC заявил президент США Джо Байден.

Он вновь призвал к прекращению огня на шесть недель в обмен на освобождение пленных.

"У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", - сказал американский лидер.

Президент США сделал противоречивые высказывания, отвечая на вопрос о том, станет ли операция Израиля в Рафахе на юге сектора Газа красной линией для США. "Это красная линия, но я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение. Так что нет никаких красной линии, за которой я собираюсь отрезать все оружие, чтобы у них не было "Железного купола" для защиты", - объяснил свою позицию американский президент.

Джо Байден допустил, что может отправиться с визитом в Израиль. Однако он "предпочел бы не обсуждать этот вопрос".

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Версия на азербайджанском языке Bayden: Netanyahu Qəzzadakı hərəkətləri ilə İsrailə köməkdən çox zərər verir

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