Байден недоволен тем, что цены на бензин в США не падают вслед за стоимостью нефти

Байден недоволен тем, что цены на бензин в США не падают вслед за стоимостью нефти

Президент США Джо Байден во вторник выразил недовольство тем, что цены на бензин в стране не реагируют достаточным образом на снижение стоимости нефти.

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