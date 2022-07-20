О нас

Байден недоволен тем, что цены на бензин в США не падают вслед за стоимостью нефти

Байден недоволен тем, что цены на бензин в США не падают вслед за стоимостью нефти Президент США Джо Байден во вторник выразил недовольство тем, что цены на бензин в стране не реагируют достаточным образом на снижение стоимости нефти.
Другие страны
20 июля 2022 г. 02:19
Байден недоволен тем, что цены на бензин в США не падают вслед за стоимостью нефти

Президент США Джо Байден во вторник выразил недовольство тем, что цены на бензин в стране не реагируют достаточным образом на снижение стоимости нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер написал на в социальной сети Twitter.

По его версии, "цены на нефть поднялись" после начала российской военной операции в Украине, в связи с чем американские компании "быстро увеличили цены на (бензин на) заправках". "Но теперь, когда цена на нефть снизилась, американцы не увидели снижения стоимости. Я хочу, чтобы более низкие цены приносили пользу потребителям, а не способствовали росту прибылей", - написал Байден.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi