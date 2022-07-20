Байден недоволен тем, что цены на бензин в США не падают вслед за стоимостью нефти

Президент США Джо Байден во вторник выразил недовольство тем, что цены на бензин в стране не реагируют достаточным образом на снижение стоимости нефти.
По его версии, "цены на нефть поднялись" после начала российской военной операции в Украине, в связи с чем американские компании "быстро увеличили цены на (бензин на) заправках". "Но теперь, когда цена на нефть снизилась, американцы не увидели снижения стоимости. Я хочу, чтобы более низкие цены приносили пользу потребителям, а не способствовали росту прибылей", - написал Байден.