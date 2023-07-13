О нас

Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным

Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.
Другие страны
13 июля 2023 г. 21:53
Байден не видит реальной перспективы использования ядерного оружия Путиным
Джозеф Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы.

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", - сказал американский лидер.

Байден также указал, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden Putinin nüvə silahından istifadə etməsinin heç bir “real perspektivini” görmür

Самое читаемое

Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
7 июля 2023 г. 16:50
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi