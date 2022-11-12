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Байден не планирует переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

Байден не планирует переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии на G20 Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время саммита G20 на Бали.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 12:44
Байден не планирует переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время саммита G20 на Бали.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас нет планов садиться за стол переговоров с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом",— сказал Д.Салливан.

Он также добавил, что у Байдена при этом могут быть иные двусторонние встречи. Среди вероятных контактов президента на саммите Салливан назвал французского лидера Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, премьер-министра Индии Нарендру Моди, турецкого президента Реджеба Тайипа Эрдогана.

Отношения США и Саудовской Аравии обострились после того, как 5 октября страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Саудовская Аравия поддержала это решение, тем самым сорвав сделку с США по увеличению добычи нефти до конца года.

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