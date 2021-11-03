Байден не намерен сворачивать военное присутствие США на Ближнем Востоке

Нынешняя администрация США не собирается сворачивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке.
"Должен подчеркнуть, что просто в силу того, что недавно на эту тему было столько дезинформации: наши партнерства в сфере безопасности будут сохраняться. Наше регулярное военное присутствие в регионе обеспечивается на протяжении более чем 70 лет. И эта фундаментальная реальность не изменится", - сказал сотрудник Госдепартамента. Он выступил на конференции по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, проведенной вашингтонским Атлантическим советом.
"По мере трансформации угроз и условий мы адаптируемся (к ним). Поэтому у нас сейчас небольшое число боеспособных войск в регионе, подготавливающих и инструктирующих наших партнеров, чтобы они были более сильными и самодостаточными", - отметил Худ. "Объяснение в том, - продолжал дипломат, - что долгосрочные интересы США, направлявшие нашу политику в течение десятилетий, остаются". "И мы по-прежнему будем сохранять приверженность гарантированию свободной торговли и судоходства, чтобы не допускать сбоев в мировой и нашей (американской) экономике. Немногие другие страны обладают готовностью или потенциалом, позволяющими заниматься данной задачей", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
При этом он призвал союзников США на Ближнем Востоке шире смотреть на то, что именно следует считать "вызовом безопасности". "В связи с изменением мира должно измениться и наше определение безопасности. Традиционные угрозы безопасности останутся, и мы будем отражать их вместе с партнерами. Но мы сможем решать проблемы завтрашнего дня лишь в том случае, если расширим свои партнерства, чтобы те охватывали концепцию президента (США Джо Байдена), предусматривающую отстаивание интересов и ценностей, в том числе продвижение фундаментальных свобод", - полагает Худ.