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Байден не намерен сворачивать военное присутствие США на Ближнем Востоке

Байден не намерен сворачивать военное присутствие США на Ближнем Востоке Нынешняя администрация США не собирается сворачивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 06:27
Байден не намерен сворачивать военное присутствие США на Ближнем Востоке

Нынешняя администрация США не собирается сворачивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

"Должен подчеркнуть, что просто в силу того, что недавно на эту тему было столько дезинформации: наши партнерства в сфере безопасности будут сохраняться. Наше регулярное военное присутствие в регионе обеспечивается на протяжении более чем 70 лет. И эта фундаментальная реальность не изменится", - сказал сотрудник Госдепартамента. Он выступил на конференции по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, проведенной вашингтонским Атлантическим советом.

"По мере трансформации угроз и условий мы адаптируемся (к ним). Поэтому у нас сейчас небольшое число боеспособных войск в регионе, подготавливающих и инструктирующих наших партнеров, чтобы они были более сильными и самодостаточными", - отметил Худ. "Объяснение в том, - продолжал дипломат, - что долгосрочные интересы США, направлявшие нашу политику в течение десятилетий, остаются". "И мы по-прежнему будем сохранять приверженность гарантированию свободной торговли и судоходства, чтобы не допускать сбоев в мировой и нашей (американской) экономике. Немногие другие страны обладают готовностью или потенциалом, позволяющими заниматься данной задачей", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом он призвал союзников США на Ближнем Востоке шире смотреть на то, что именно следует считать "вызовом безопасности". "В связи с изменением мира должно измениться и наше определение безопасности. Традиционные угрозы безопасности останутся, и мы будем отражать их вместе с партнерами. Но мы сможем решать проблемы завтрашнего дня лишь в том случае, если расширим свои партнерства, чтобы те охватывали концепцию президента (США Джо Байдена), предусматривающую отстаивание интересов и ценностей, в том числе продвижение фундаментальных свобод", - полагает Худ.

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