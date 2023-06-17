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Байден не будет упрощать вступление Украины в НАТО

Байден не будет упрощать вступление Украины в НАТО Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен упрощать процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс.
Другие страны
17 июня 2023 г. 19:11
Байден не будет упрощать вступление Украины в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен упрощать процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина".

Байдена спросили, будет ли он облегчать вступление Украины в НАТО, на что американский президент коротко ответил "Нет".

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение Джо Байдену, в соответствии с которым альянс заявит, что Украина добилась прогресса на пути к членству. Киеву якобы не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, который ранее проходили другие восточноевропейские члены.

При этом издание заявляло, что Байден якобы согласился на такое предложение.

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