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Байден назвал возможную альтернативу уходу США из Афганистана

Байден назвал возможную альтернативу уходу США из Афганистана Альтернативой уходу США из Афганистана было значительное расширение военного присутствия в этой стране.
Другие страны
19 августа 2021 г. 00:47
Байден назвал возможную альтернативу уходу США из Афганистана
Джозеф Байден

Альтернативой уходу США из Афганистана было значительное расширение военного присутствия в этой стране.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Выбор был простым. Если бы я сказал, "мы остаемся", тогда нам нужно было бы быть готовыми отправить чертовски большое количество дополнительных военных", - сказал Байден в интервью ABC, отрывки из которого размещены на сайте телеканала.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить бойню.

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