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Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия террористами

Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия террористами Избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами
Другие страны
9 января 2021 г. 01:29
Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия террористами
Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"К ним нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев, сторонников превосходства белой расы, антисемитов… Это бандиты, бандиты, и они террористы, внутренние террористы", — заявил Байден. Он подчеркнул, что участвовавшие в беспорядках должны быть судимы. Однако какие именно обвинения выдвинуть против них, решит Минюст.

Ранее Байден также высказался о связи погрома в Капитолии с действующем главой государства Дональдом Трампом. По его словам, Трамп "сознательно поощряет бандитскую группировку", и это привело к тому, что репутации США в мире был нанесен значительный урон.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В результате погибли четыре человека.

На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена на пост президента.

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