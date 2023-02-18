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Байден назвал вооруженные инциденты в стране "эпидемией" США

Байден назвал вооруженные инциденты в стране "эпидемией" США Президент США Джо Байден после серии инцидентов со стрельбой в Миссисипи назвал насилие с применением огнестрельного оружия в стране "эпидемией".
Другие страны
18 февраля 2023 г. 07:11
Байден назвал вооруженные инциденты в стране эпидемией США

Президент США Джо Байден после серии инцидентов со стрельбой в Миссисипи назвал насилие с применением огнестрельного оружия в стране "эпидемией".

Как передает Report, американский лидер призвал Конгресс предпринять шаги для борьбы с ней "уже сейчас".

"С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия – это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.

Он также проинформировал, что после стрельбы в Миссисипи федеральные правоохранительные органы находятся в тесном контакте с властями штата.

По словам Байдена, он распорядился предоставить местной администрации всю полноту поддержки федеральных властей.

"Нам необходима, необходима реформа закона об оружии, основанная на здравом смысле. Это включает в себя требование проверки биографических данных при всех случаях продажи оружия, запрет на оборот штурмового оружия и магазинов большой емкости… требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах", - подчеркнул президент США.

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