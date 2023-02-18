Байден назвал вооруженные инциденты в стране "эпидемией" США

Президент США Джо Байден после серии инцидентов со стрельбой в Миссисипи назвал насилие с применением огнестрельного оружия в стране "эпидемией".
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"С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия – это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.
Он также проинформировал, что после стрельбы в Миссисипи федеральные правоохранительные органы находятся в тесном контакте с властями штата.
По словам Байдена, он распорядился предоставить местной администрации всю полноту поддержки федеральных властей.
"Нам необходима, необходима реформа закона об оружии, основанная на здравом смысле. Это включает в себя требование проверки биографических данных при всех случаях продажи оружия, запрет на оборот штурмового оружия и магазинов большой емкости… требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах", - подчеркнул президент США.