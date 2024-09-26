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Байден назвал условия для разморозки российских активов

Байден назвал условия для разморозки российских активов Президент США Джо Байден утверждает, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 01:08
Байден назвал условия для разморозки российских активов

Президент США Джо Байден утверждает, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал на встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке Киева.

В ходе выступления Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, "суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине".

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала российско-украинской войны. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

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