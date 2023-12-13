Байден назвал условие вступления Украины в НАТО

"Бесспорно, НАТО есть в будущем Украины. Как мы говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, только мы должны убедиться, что они выиграют войну".

"Бесспорно, НАТО есть в будущем Украины. Как мы говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, только мы должны убедиться, что они выиграют войну".

Как передает Report, президент Джо Байден США на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он отметил, что очень гордится, каким мощным и объединенным является НАТО: "Мы говорили с президентом Зеленским, с лидерами Группы семи в Вильнюсе и подчеркнули необходимость долгосрочной помощи Украине. Поэтому идем шаг за шагом".