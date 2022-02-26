Байден назвал «третью мировую войну» альтернативой санкциям против России

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой жестким санкциям Вашингтона против Москвы была бы «третья мировая война».
«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал глава государства.
Байден подчеркнул, что санкции, которые на данный момент ввели США, стали «самыми масштабными в истории». Американский президент выразил убежденность в том, что Россия заплатит серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
«Особенно в долгосрочной», - заключил Байден.