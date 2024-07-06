Байден назвал своего противника в Демократической партии

Президент США Джо Байден заявил, что единственным, кто добивается его выхода из предвыборной гонки, является сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.

Президент США Джо Байден заявил, что единственным, кто добивается его выхода из предвыборной гонки, является сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.

Как передает Report , об этом американский лидер рассказал журналистам перед посадкой в самолет в штате Висконсин.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Байден заявил, что "он [Уорнер] единственный", кто обращался к нему с таким призывом. "Больше никто", - подчеркнул Байден.

При этом он заявил, что "полностью исключает" возможность выхода из предвыборной гонки. На вопрос о том, готов ли он вновь принять участие в дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, Байден заявил, что "абсолютно готов" к этому.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий.

Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев и демократов. Однако после совершенно провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост.