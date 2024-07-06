О нас

Байден назвал своего противника в Демократической партии

Байден назвал своего противника в Демократической партии Президент США Джо Байден заявил, что единственным, кто добивается его выхода из предвыборной гонки, является сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.
Другие страны
6 июля 2024 г. 04:08
Байден назвал своего противника в Демократической партии

Президент США Джо Байден заявил, что единственным, кто добивается его выхода из предвыборной гонки, является сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.

Как передает Report, об этом американский лидер рассказал журналистам перед посадкой в самолет в штате Висконсин.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Байден заявил, что "он [Уорнер] единственный", кто обращался к нему с таким призывом. "Больше никто", - подчеркнул Байден.

При этом он заявил, что "полностью исключает" возможность выхода из предвыборной гонки. На вопрос о том, готов ли он вновь принять участие в дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, Байден заявил, что "абсолютно готов" к этому.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий.

Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев и демократов. Однако после совершенно провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
3 июля 2024 г. 18:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi