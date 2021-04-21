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Байден назвал справедливым обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда

Байден назвал справедливым обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда Президент США Джозеф Байден позвонил семье темнокожего Джорджа Флойда, в разговоре он назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным
Другие страны
21 апреля 2021 г. 05:47
Байден назвал справедливым обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден позвонил семье темнокожего Джорджа Флойда, в разговоре он назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, запись беседы по телефону опубликовал в Twitter адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

"Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость", - сказал американский лидер о приговоре. "Виновен по всем трем пунктам. Это очень важно", - добавил он. Байден, говоря о реформировании работы полиции в стране, подчеркнул: "Мы еще многое должны сделать, мы многое сделаем".

Ранее, суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда. Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBayden Floydun ölümü ilə bağlı ittiham aktını ədalətli adlandırıb

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