Байден назвал ситуацию вокруг Украины и пандемию основными причинами роста инфляции в США

Президент США Джозеф Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины, а также сбои в цепочках поставок из-за пандемии основными причинами роста инфляции в Соединенных Штатах.

Президент США Джозеф Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины, а также сбои в цепочках поставок из-за пандемии основными причинами роста инфляции в Соединенных Штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский лидер, выступая в Белом доме.

"Есть две основные причины высокой инфляции, которую мы наблюдаем сегодня. Первая причина - пандемия, случающаяся в таких масштабах раз в столетие", - сказал президент. Второй причиной роста инфляции он назвал специальную военную операцию РФ на Украине. "В марте мы видели, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин", - утверждал он. По словам президента США, ситуация на Украине также привела к росту цен на продовольствие. "На украинских складах сейчас 20 млн тонн зерна. Мы пытаемся найти способ вывести его на мировой рынок, что приведет к снижению цен на продовольствие", - отметил Байден.

"Эти два основных фактора инфляции глобальны по своей природе, поэтому мы видим рекордно высокий уровень инфляции в странах по всему миру. Но есть и хорошие новости. Благодаря предпринимаемым нами действиями Америка находится в более хорошем положении для решения этой проблемы, чем любая другая страна в мире. Некоторые из первопричин инфляции находятся вне нашего контроля, это очевидно. Однако есть то, что мы можем сделать", - сказал он.

Байден также подчеркнул, что относит борьбу с инфляцией к числу приоритетных вопросов. "Я хочу, чтобы каждый американец знал, что я очень серьезно отношусь к высокой инфляции, это мой главный приоритет внутри страны", - подчеркнул президент.